(25 баллов) Достаточно ли коснуться шарика электрометра заряженной эбонитовой пал??чкой чтобы стрелка электрометра заметно отклонилась? Обоснуйте свой ответ.
Физика
(25 баллов) Достаточно ли коснуться шарика электрометра заряженной эбонитовой пал??чкой чтобы стрелка электрометра заметно отклонилась? Обоснуйте свой ответ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да хватит вроде элекричество шарика огромное
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