Найти точку М заранее спасибо

Алгебра
Найти точку М заранее спасибо
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(-0,5;-0,5) .................................................................
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