Помогите пожалуйста! Надо выписать все словосочетания
Русский язык
Помогите пожалуйста! Надо выписать все словосочетания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отломленной от дерева, отметил веткой, отметил след, пробрался к воде, спустившийся туман, ещё не рассеялся, гасли в нём, гасли очертания, огромного корабля, поворачивающегося к устью, устью реки, его паруса, свёрнутые паруса, расправляемые ветром, дующий с берега, лениво теребил, теребил их.
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