Помогите пожалуйста! Надо выписать все словосочетания

Гость: Гость:

Отломленной от дерева, отметил веткой, отметил след, пробрался к воде, спустившийся туман, ещё не рассеялся, гасли в нём, гасли очертания, огромного корабля, поворачивающегося к устью, устью реки, его паруса, свёрнутые паруса, расправляемые ветром, дующий с берега, лениво теребил, теребил их.