Котёночек за мухой погнался. Потом цветок лапой ударил. Схватил цветок, пожевал и ??ыплюнул. Посидел немного и вдруг тучу комаров заметил. Он подполз к ним, прыгнул, но не поймал. ??? Над именами существительными указывай пад...
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Котёночек за мухой погнался. Потом цветок лапой ударил. Схватил цветок, пожевал и ??ыплюнул. Посидел немного и вдруг тучу комаров заметил. Он подполз к ним, прыгнул, но не поймал. ??? Над именами существительными указывай падеж. какие слова существит.???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Котёночек-именительный падеж,мухой-творительный,цветок-винительный,лапой-творительный падеж,тучу-винительный падеж,комаров-винительный
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