Помогите пожалуйста! 1. Дайте определение понятию "ГЛАГОЛ" 2. Как называется нача??ьная форма глагола? Приведи пример. 3. Как изменяются глаголы настоящего и будудущего времени? 4.В каком времени глаголы изменяются по родам...

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Помогите пожалуйста! 1. Дайте определение понятию "ГЛАГОЛ" 2. Как называется нача??ьная форма глагола? Приведи пример. 3. Как изменяются глаголы настоящего и будудущего времени? 4.В каком времени глаголы изменяются по родам? 5.Назови глаголы исключения 2-го спряжения 6.Назови глаголы исключения, которые относятся к 1 спряжению 7.В каких формах глогола пишется Ь знак? Приведи примеры. Какова синтаксическая роль глаголо в предложении?

Автор: Гость