Помогите пожалуйста! 1. Дайте определение понятию "ГЛАГОЛ" 2. Как называется нача??ьная форма глагола? Приведи пример. 3. Как изменяются глаголы настоящего и будудущего времени? 4.В каком времени глаголы изменяются по родам...

Русский язык
Помогите пожалуйста! 1. Дайте определение понятию "ГЛАГОЛ" 2. Как называется нача??ьная форма глагола? Приведи пример. 3. Как изменяются глаголы настоящего и будудущего времени? 4.В каком времени глаголы изменяются по родам? 5.Назови глаголы исключения 2-го спряжения 6.Назови глаголы исключения, которые относятся к 1 спряжению 7.В каких формах глогола пишется Ь знак? Приведи примеры. Какова синтаксическая роль глаголо в предложении?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глагол-мужс.род,часть речи обозначающая действие или состояние,изменяющаяся по временам,числам и лицам. отвечает на вопросы что делать?что сделать? в предл-сказуемое
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