Как известно, хореическими называются стихи, написанные по схеме та-та-та-та-та-та-.... (Например, Буря мглою небо кроет ), а ямбическими написанные по схеме та-та-та-та-та-та-... (Например, Люблю грозу в начале мая ). В хореич...
Русский язык
Как известно, хореическими называются стихи, написанные по схеме та-та-та-та-та-та-.... (Например, Буря мглою небо кроет ), а ямбическими написанные по схеме та-та-та-та-та-та-... (Например, Люблю грозу в начале мая ). В хореических Стихах чаще, чем в хореических, встречается _______ придаточные А) Условные; временные и Определительные ; Б) Временные; условные и определительные; В) Определительные ;условные и временные ; Г) Условные и Определительные; временные; Д) Условные и временные; Определительные ;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ вариант б Б временные условные и определительные
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите! Пожалуйста!1. Дайте определение понятию "ГЛАГОЛ" 2. Как называется началь??ая форма глагола? Приведи пример. 3. Как изменяются глаголы на...
Математика
От деревни до города велосипедист ехал 4 ч со скоростью 12 км/ч Сколько времени он п??тратит на обратный путь по той же дороге, если увеличит скоро...