Как известно, хореическими называются стихи, написанные по схеме та-та-та-та-та-та-.... (Например, Буря мглою небо кроет ), а ямбическими написанные по схеме та-та-та-та-та-та-... (Например, Люблю грозу в начале мая ). В хореич...

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Как известно, хореическими называются стихи, написанные по схеме та-та-та-та-та-та-.... (Например, Буря мглою небо кроет ), а ямбическими написанные по схеме та-та-та-та-та-та-... (Например, Люблю грозу в начале мая ). В хореических Стихах чаще, чем в хореических, встречается _______ придаточные А) Условные; временные и Определительные ; Б) Временные; условные и определительные; В) Определительные ;условные и временные ; Г) Условные и Определительные; временные; Д) Условные и временные; Определительные ;

Автор: Гость