Дерексіз зат есымге макал мателдер
Қазақ тiлi
Дерексіз зат есымге макал мателдер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жанбыр жауса жер ырысы Батыр туса ел ырысы
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