Дерексіз зат есымге макал мателдер

Қазақ тiлi
Дерексіз зат есымге макал мателдер
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Гость:
Жанбыр жауса жер ырысы Батыр туса ел ырысы
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