Информация о прелюдии №12 Сергея Рахманинова

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Жанр: фортепианная миниатюра, ор. 32, № 12 (в полном цикле прелюдий - № 23). Время создания: лето 1910 года. В этой пьесе композитор создает образ зимних русских просторов, по которым мчатся сани со звенящими бубенцами.Мы словно видим, как вдалеке на фоне белого заснеженного пейзажа появилась едваразличимая темная точка, она приближается… И вот, уже замечаем в санях ездока, угадываем его настроение, взволнованное состояние (мелодия в альтовом регистре поручена левой руке; над нею, переливаясь, непрерывно звенит колокольчик) Мелодия льется свободно – то чуть быстрее, то - успокаиваясь (все это отражено в исполнительских ремарках композитора). Это не праздничный кортеж – это какая-то одинокая душа – страстная, мятежная, романтичная – затерявшаяся в заснеженных русских просторах. Куда она стремится? К кому?... Музыка вызывает массу чувств, передает множество оттенков. В кульминации мы слышим и восторг, и отчаяние. Этот порыв сменяется страстной мольбой. Героя не оставляет надежда. Средняя – бурная - часть рисует скорее драму, нежели триумф. Постепенно волнение утихает, фразе, состоящей из двузвучных нисходящих «мотивов вздоха» (чувство горечи, тоски), отвечает фраза, в основе которой восходящий «мотив надежды». Звучание колокольчика, присутствующее во всей пьесе, но в средней части уступившее место выражению личной драмы героя, возвращается в заключительных тактах как образ зимнего пейзажа. Стихающая и растворяющаяся звучность в очень высоком регистре фортепиано, на сей раз, создает образ прощания и расставания. Колокольчик смолкает…