Ключевые фразы о их любви "Мастер и Маргарита" помогите пожалуйста
Литература
Ключевые фразы о их любви "Мастер и Маргарита" помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
…Вздор! Лет через триста это пройдет.[Воланд] …никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами всё дадут![Воланд] …но вот какой вопрос меня беспокоит: ежели бога нет, то, спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на земле? - Сам человек и управляет[Воланд]…он не был многословен на этот раз. Единственное, что он сказал, это, что в числе человеческих пороков одним из самых главных он считает трусость. [Афраний, об Иешуа]…что бы делало твое добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени?В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат. В нашей стране атеизм никого не удивляет
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