Ответье на вопросы, пожалуйста. 1. Объясните, почему военное дело было в средние в??ка основным занятием феодалов. 2. Какие качества особенно высоко ценились среди феодалов? Каково было понимание рыцарской чести? 3. Насколь...
История
Ответье на вопросы, пожалуйста. 1. Объясните, почему военное дело было в средние в??ка основным занятием феодалов. 2. Какие качества особенно высоко ценились среди феодалов? Каково было понимание рыцарской чести? 3. Насколько образ ,, идеального рыцаря " соответствовал реальному облику и поведению господ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Для расширения своей территории и увеличения влиятельности среди других, получение прибыли с завоеванных земель.Чем больше земель тем больше людей, которые должны были платить за то что живут на этой земле... 2. Феода́л — владелец феода. Каждый феодал (кроме тех, кто находился на верхней или нижней ступени лестницы) был и вассалом, и сеньором одновременно. Во времена установления феодализма в Западной Европе владение крупного феодала напоминало самостоятельное государство. Права феодала: * сбор огромных налогов с населения его страны; * суд над обычными жителями; * объявление войны другим феодалам и заключение мира с ними; * обеспечение безопасности вверенного феода. Феодалы обычно презирали расчётливость и бережливость. Чтобы заслужить уважение других феодалов, рыцарь должен был проявлять щедрость. Доходы, получаемые от крестьян, и военная добыча чаще всего шли на подарки, пиры, охоту, дорогую одежду, на содержание множества слуг и воинов. Позднее феодалы выработали особые правила рыцарской чести: рыцарь должен искать подвигов, бороться с врагами христианской веры, защищать слабых и обиженных. Правила чести применялись только в отношениях между феодалами. Также они соблюдали Рыцарский Кодекс Чести.
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