Ответье на вопросы, пожалуйста. 1. Объясните, почему военное дело было в средние в??ка основным занятием феодалов. 2. Какие качества особенно высоко ценились среди феодалов? Каково было понимание рыцарской чести? 3. Насколь...

Гость: Гость:

1.Для расширения своей территории и увеличения влиятельности среди других, получение прибыли с завоеванных земель.Чем больше земель тем больше людей, которые должны были платить за то что живут на этой земле... 2. Феода́л — владелец феода. Каждый феодал (кроме тех, кто находился на верхней или нижней ступени лестницы) был и вассалом, и сеньором одновременно. Во времена установления феодализма в Западной Европе владение крупного феодала напоминало самостоятельное государство. Права феодала: * сбор огромных налогов с населения его страны; * суд над обычными жителями; * объявление войны другим феодалам и заключение мира с ними; * обеспечение безопасности вверенного феода. Феодалы обычно презирали расчётливость и бережливость. Чтобы заслужить уважение других феодалов, рыцарь должен был проявлять щедрость. Доходы, получаемые от крестьян, и военная добыча чаще всего шли на подарки, пиры, охоту, дорогую одежду, на содержание множества слуг и воинов. Позднее феодалы выработали особые правила рыцарской чести: рыцарь должен искать подвигов, бороться с врагами христианской веры, защищать слабых и обиженных. Правила чести применялись только в отношениях между феодалами. Также они соблюдали Рыцарский Кодекс Чести.