Сочинение на тему мой любимый герой из сказки спящая красавица.
Литература
Сочинение на тему мой любимый герой из сказки спящая красавица.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне нравится главная героиня( Имя смотря какая версия сказки).Она грациозная и любящая , впечатливая и добрая...Как в такую не влюбится?Она мне показалась самой главное оно так и есть.. Пхах Продолжение следует.. :D
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