Перечислите основные жанры научного стиля
Русский язык
Перечислите основные жанры научного стиля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
собственно научный,научно-информативный,научно-справочный,учебно-научный,научно-популярный.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Знак ударения нужен для слова, в котором сколько слогов ??? а. один слог б. два слога и более в. есть буква ё
Английский язык
Выбери один из двух вариантов в скобках, чтобы завершить эти отрицательные предложения. 1. My friend (don't/doesn't) play the piano. 2. We (d...