Знак ударения нужен для слова, в котором сколько слогов ??? а. один слог б. два слога и более в. есть буква ё
Русский язык
Знак ударения нужен для слова, в котором сколько слогов ??? а. один слог б. два слога и более в. есть буква ё
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вариант а.два и более т. к. если один слог то туда и так будет падать ударение.
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