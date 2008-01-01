Составьте предложен я с однородными членами по следующим схемам 1)прилагательное,прилагательное,прилагательное,подлежащие,сказуемое, обстоятельство

Математика

Составьте предложен я с однородными членами по следующим схемам 1)прилагательное,прилагательное,прилагательное,подлежащие,сказуемое, обстоятельство

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