Найти совокупность всех значений удовлетворяющих равенство: sin(x)+cos(y)=sin(y)+cos(x)

Математика
Найти совокупность всех значений удовлетворяющих равенство: sin(x)+cos(y)=sin(y)+cos(x)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Функция  периодична с периодом  Таким образом, должно выполняться равенство . При этом переменная  может принимать любые действительные значения. Ответ: 
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