Найти совокупность всех значений удовлетворяющих равенство: sin(x)+cos(y)=sin(y)+cos(x)
Математика
Найти совокупность всех значений удовлетворяющих равенство: sin(x)+cos(y)=sin(y)+cos(x)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Функция периодична с периодом Таким образом, должно выполняться равенство . При этом переменная может принимать любые действительные значения. Ответ:
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