Почему Метерлинк в своей пьесе сделал птицу Счастье Синей?
Литература
Почему Метерлинк в своей пьесе сделал птицу Счастье Синей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синий цвет - цвет благополучия,счастья,и верности.
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