Помогите пожалуйста задача В коробке находиться 250 ламп,из них 50 ламп,по 15 пар 50 по 25,50 по 60 в,100 по 100в.Вичислите вероятность того,что мощность любой взятой лампы не привычки 60в
Математика
Помогите пожалуйста задача В коробке находиться 250 ламп,из них 50 ламп,по 15 пар 50 по 25,50 по 60 в,100 по 100в.Вичислите вероятность того,что мощность любой взятой лампы не привычки 60в
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получается 0,6 или 60% здесь нам необходимо посчитать количество нужных лампочек их 150 (если учесть, что 60 вт включая. далее находим вероятность того что нам попадётся нужная лампочка. 150/250=0,6 или же 60%
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Математика