Пожалуйста!!! Нужно перевести!!!!

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Таким образом, она возвращается в теплый свитер надевает и джинсы. Гол она не может найти свой зонтик Теперь, я на самом деле, очень поздно Наконец она находит свой зонтик и устремляется в школу. Она впадает в Томь. Цель Том не в спешке на всех "Привет, Жасмин" Привет, Том! Спешите, мы опоздали в школу! Том смотрит на нее с удивлением. Школа Goal 71 сегодня воскресенье! О дорогой нет школы сегодня. Отлично. Тогда, я могу закончить читать Гарри Поттера "Итак, она возвращается домой, чтобы насладиться ее любимый день недели.-это 2 текст