Пожалуиста объясните почему после слова (другом) ставиться запятая? Когда вы зна??омите людей друг с другом, в первую очередь надо называть имена младших по возрасту.

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Пожалуиста объясните почему после слова (другом) ставиться запятая? Когда вы зна??омите людей друг с другом, в первую очередь надо называть имена младших по возрасту.

Автор: Гость