Пожалуиста объясните почему после слова (другом) ставиться запятая? Когда вы зна??омите людей друг с другом, в первую очередь надо называть имена младших по возрасту.
Русский язык
Пожалуиста объясните почему после слова (другом) ставиться запятая? Когда вы зна??омите людей друг с другом, в первую очередь надо называть имена младших по возрасту.
Ответ(ы):
Гость:
Две грам. основы в составе сложного предложения. Вы знакомите и надо называть
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