Пожалуйста, ответь на вопрос во вложении.
Алгебра
Пожалуйста, ответь на вопрос во вложении.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4) (1/(x+3))-(x^2-18)/(x+3)(x^2-3x+9)=(x^2-3x+9-x^2-18)/(x+3)(x^2-3x+9)=(-3x-9)/(x+3)(x^2-3x+9)=(-3(x+3)/(x+3)(x^2-3x+9)= (-3)/(x^2-3x+9) 2) (1-4a^2)= -(2a-1)(2a+1), 2(2a+1) (2(2a-1)-2(2a+1)+2(3-2a))/ (2(2a-1)(2a+1)=(4a-2-4a-2+6-4a)/(2(2a+1)(2a-1)=(-4a+2)/(2(2a+1)(2a-1)=(-2(2a-1))/2(2a+1)(2a-1)= = -1/(2a+1) 4) (4a^2(2a-3b)-(2a-3b)(4a^2+6ab+9b^2)+9b^2(2a-3b))/(2a-3b)= (2a-3b)*(4a^2-4a^2-6ab-9b^2+9b^2)/(2a-3b)= -6ab
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