Пожалуйста переведите текст. Дословно если можно) Спасибо за ранее...♥

Гость: Гость:

Смотреть телевизор на выходных - моё хобби. Там много интересных к просмотру программ: политические и спортивные новости, шоу для подростков и взрослых, мыльные оперы, театральные постановки и т.д. Я знаю, что смотреть телевизор много времени это нехорошо, но я делаю это только по воскресеньям. Не фантастика ли это, что все программы посылаются в мой телевизор по воздуху! Я надеюсь работать на телевидении в будущем. И я обещаю не показывать так много надоедающей рекламы по телевизору. Большинство из них такие скучные!