Срочно решите пожалуйста Пример с остатком 9÷4= Для 4 класса.

Математика
Срочно решите пожалуйста Пример с остатком 9÷4= Для 4 класса.
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2,25 ... .......... ....
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