Наведіть приклади коротких и повних нестягнених форм прикметників.У якому стилі ??овлення здебільшого використовуємо такі прикметники?
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Наведіть приклади коротких и повних нестягнених форм прикметників.У якому стилі ??овлення здебільшого використовуємо такі прикметники?
Ответ(ы):
Гость:
Короткі: повен, ясен, срібен, красен, зелен. Повні нестягнені форми:гарная, дивная, розумнеє, сміливії, красивеє. Форми цих прикметників вживаються у художньому стилі, у текстах поетичних творів, а також у піснях.
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