Наведіть приклади коротких и повних нестягнених форм прикметників.У якому стилі ??овлення здебільшого використовуємо такі прикметники?

Гость: Гость:

Короткі: повен, ясен, срібен, красен, зелен. Повні нестягнені форми:гарная, дивная, розумнеє, сміливії, красивеє. Форми цих прикметників вживаються у художньому стилі, у текстах поетичних творів, а також у піснях.