Л.Н.Толстой повесть "Детство". 2 глава про MAMAN.Краткое содержание.
Литература
Л.Н.Толстой повесть "Детство". 2 глава про MAMAN.Краткое содержание.
Ответ(ы):
Гость:
Вобщем там рассказывалось как Николенька любил свою маму . Как он прижимался к ней и целовал ее руки и т.п.
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