Пожалуйста перевод текста

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St David является покровителем Уэльса. 1 марта это день празднования жизни как святого Давида и культуры Welsh в Уэльсе и в таких странах, как Канада и Соединенные Штаты. Многие люди посещают специальные церковные службы, парады, хоровые концерты или валлийских литературные чтения. Школы планируют праздники, часто с участием хоров, в день. Валлийский флаг, красный дракон на белом и зеленом фоне, на видном месте и преобладает праздничное настроение. Дети, особенно девочки, и некоторые взрослые носят традиционный костюм. Другие люди могут прикрепить нарцисс или лук-порей к своей одежде, как это символы Уэльса. Традиционная еда в День святого Давида является cawl. Это суп, который сделан из лука-порея и других местных продуктов.