Пожалуйста перевод текста

Английский язык
Пожалуйста перевод текста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
St David является покровителем Уэльса. 1 марта это день празднования жизни как святого Давида и культуры Welsh в Уэльсе и в таких странах, как Канада и Соединенные Штаты. Многие люди посещают специальные церковные службы, парады, хоровые концерты или валлийских литературные чтения. Школы планируют праздники, часто с участием хоров, в день. Валлийский флаг, красный дракон на белом и зеленом фоне, на видном месте и преобладает праздничное настроение. Дети, особенно девочки, и некоторые взрослые носят традиционный костюм. Другие люди могут прикрепить нарцисс или лук-порей к своей одежде, как это символы Уэльса. Традиционная еда в День святого Давида является cawl. Это суп, который сделан из лука-порея и других местных продуктов.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитай текст.Определи его вид и количество частей.Составь и запиши к тексту пла??. Отбился от дома кот,одичал и стал добывать себе пищу.Бегает ко...
Ответить
Алгебра
11-(9а+2)=48 решите срочно.Пожалуйста.
Ответить
Алгебра
Может ли в трапеции быть только один прямой угол? ответ объясните
Ответить
Математика
Величина развернутового угла составляет
Ответить
Математика
Чему равна сумма числа 315 с наибольшим значением А если 243+322>А?
Ответить