Прочитай текст.Определи его вид и количество частей.Составь и запиши к тексту пла??. Отбился от дома кот,одичал и стал добывать себе пищу.Бегает кот по лесам и кустам.Ловит он птичек и разоряет гнезда.Заметил кот в дупле дрозда...

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Прочитай текст.Определи его вид и количество частей.Составь и запиши к тексту пла??. Отбился от дома кот,одичал и стал добывать себе пищу.Бегает кот по лесам и кустам.Ловит он птичек и разоряет гнезда.Заметил кот в дупле дрозда.Из гнезда слишится писк птенчиков.Вот где пожива!Глаза у кота разгорелись.Подобрался он к дуплу и опустил туда лапу.Вдруг подлетел дрозд.Бросился он на кота сзади и принялся клевать его.В голову,нос и глаза. Струсил кот.Сполз он с дерева и бросился бежать.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расказ,      план 1.Одичание кота 2.Гнездо дрозда. 3.Трусливость и бегство
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