Рассказ с любой маралью басен ПЖ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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ВОТ ОБЫКНОВЕННАя БАСНЯ Попрыгунья Стрекоза Лето красное пропела, Оглянуться не успела, Как зима катит в глаза. Помертвело чисто поле, Нет уж дней тех светлых боле, Как под каждым ей листком Был готов и стол и дом. Все прошло: с зимой холодной Нужда, голод настает, Стрекоза уж не поет, И кому же в ум пойдет На желудок петь голодный! Злой тоской удручена, К Муравью ползет она: Не оставь меня, кум милый! Дай ты мне собраться с силой И до вешних только дней Прокорми и обогрей! Кумушка, мне странно это: Да работала ль ты в лето? Говорит ей Муравей. До того ль, голубчик, было? В мягких муравах у нас - Песни, резвость всякий час, Так, что голову вскружило. А, так ты... Я без души лето целое все пела. Ты все пела? Это дело: Так поди же, попляши!