Помогите пожалуйста! Я новичок! Умоляю, придумайте 3 числа (ТРЁХЗНАЧНЫЕ) которые делятся (одно каждое одно число делится) на 2 и на 5. Из трёх в 1 числе должна быть цифра 6 и ещё 2 числа, во втором 5 и ещё два, а третье с нулём...
Математика
Помогите пожалуйста! Я новичок! Умоляю, придумайте 3 числа (ТРЁХЗНАЧНЫЕ) которые делятся (одно каждое одно число делится) на 2 и на 5. Из трёх в 1 числе должна быть цифра 6 и ещё 2 числа, во втором 5 и ещё два, а третье с нулём и ещё два! Помогите, 60 баллов дам!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
600 с 6 , 210 на 0 , 550 с 5
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