Помогите пожалуйста! Я новичок! Умоляю, придумайте 3 числа (ТРЁХЗНАЧНЫЕ) которые делятся (одно каждое одно число делится) на 2 и на 5. Из трёх в 1 числе должна быть цифра 6 и ещё 2 числа, во втором 5 и ещё два, а третье с нулём...

Математика

Помогите пожалуйста! Я новичок! Умоляю, придумайте 3 числа (ТРЁХЗНАЧНЫЕ) которые делятся (одно каждое одно число делится) на 2 и на 5. Из трёх в 1 числе должна быть цифра 6 и ещё 2 числа, во втором 5 и ещё два, а третье с нулём и ещё два! Помогите, 60 баллов дам!

Автор: Гость