Краткий образ двух полководцев Кутузова и Наполеона
Литература
Краткий образ двух полководцев Кутузова и Наполеона
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кутузов- человек дремлющий, бездействуйщий. пПисатель подходит к Наполеону с другой меркой: "нет величия там, где нет простоты, добра и правды".И от этого прямого взгляда писателя с императора спала маска величия.
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