Какие особенности фигуры необходимо учитывать при построении чертежей одежды?

Технология
Какие особенности фигуры необходимо учитывать при построении чертежей одежды?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приступая к пошиву одежды, прежде всего необходимо снять мерки, на основании которых можно будет затем построить чертеж и сделать выкройку соответствующих размеров. Снятие мерок являются первым шагом в построении чертежа изделия. Это очень ответственная часть работы. Если допустить ошибку при снятии мерок, то последующие процессы – раскрой, пошив и другие работы, никогда не дадут хороших результатов. От того, как правильно и точно будут сняты мерки с фигуры, зависит хорошая посадка изделия на фигуре, его прилегание. Также при снятии мерок с фигуры необходимо учитывать особенности построения телосложения.
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