Сколько часов составляет половина трети четвертой части суток?

Математика
Сколько часов составляет половина трети четвертой части суток?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Четвертая часть суток - 8 часов треть четвертой части суток - 8ч делим на 3 - 160 минут и половина от трети четвертой - 160 делим на 2 - 80 минут или 1 час 20 минут
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