Какие регионы располагают необходимыми условиями для развития:геотермальной энергетики, солнечной энергетики, ветровой энергетики
География
Какие регионы располагают необходимыми условиями для развития:геотермальной энергетики, солнечной энергетики, ветровой энергетики
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Геотермальная - Исландия, Россия, Индонезия, Италия Солнечная - страны расположенные в пределах пустыни Сахары, страны Юго-Западной Азии Ветровая - Нидерланды, Россия, Испания, Норвегия
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