Помогите k-109=231,83-(x-7)=27,(k+11)+23=127,
Математика
Помогите k-109=231,83-(x-7)=27,(k+11)+23=127,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
K - 109 = 231 k=231+109 k= 340 340 - 109 = 231 231=231 83 -(x-7) = 27 перед выражением в скобках "-" ⇒ меняем знаки в выражении на противоположные: 83 - х + 7 = 27 83 - х = 27-7 83 - х =20 х=83-20 х=63 83 - (63-7) = 27 83 - 56 =27 27=27 (k+11) + 23 = 127 перед скобкой нет "-" ⇒ знаки в выражении в скобках не меняются: k+11 + 23 = 127 k+34 = 127 k= 127 -34 k=93 (93+11)+23 = 127 104 +23 =127 127=127
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