Изменение содержания сахара в крови происходит в результате нарушения деятельно??ти Выберите один ответ: щитовидной железы печени поджелудочной железы гипофиза
Биология
Изменение содержания сахара в крови происходит в результате нарушения деятельно??ти Выберите один ответ: щитовидной железы печени поджелудочной железы гипофиза
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Изменение сахара в крови происходит в результате нарушения деятельности печени
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