Сочинение по картине И.И. Шишкина lt;Утро в сосновом лесуgt; План 1.Раннее летнее утро 2.Вековые сосны и молодая поросль 3.Сломанная бурей сосна 4.Забавные медвежата 5.Заботливая и строгая мать

Гость: Гость:

На картине Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу» я вижу четырёх медведей: маму-медведицу и трёх медвежат. Они резво играют в сосновом лесу под наблюдением мамы. Двое медвежат залезли на поваленное дерево и смотрят сверху на медведицу, а третий медвежонок устремил с задумчивостью свой взгляд в туманную даль леса. Видно, что лес старый, верхушки высоких сосен устремлены в лазурно-голубое небо. Много поваленных деревьев, трухлявые стволы, кажется, вот-вот сломаются, но нет, они твёрдо стоят. В лесу мрачно, но лучи солнца пробиваются сквозь сосны. Картина написана тёмными оттенками красок. Фигурируют больше всего оттенки зелёного. Мне понравилась эта картина тем, что она очень натурально нарисована, как будто я сама присутствую там.