Напиши сочинение о богатырях сообщение о родной земле

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Напиши сочинение о богатырях сообщение о родной земле
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обширные и богаты русские земли , много здесь дремучих лесов ,полноводных рек , обильных золотых полей .Исстари жил здесь жил трудолюбивый и мирный народ .Однако мирный не значит слабый ,и поэтому довольно часто земледельцам и пахарям приходилось откладывать свои серпы и плуги и выступать с оружием в руках на защиту своей земли от многочисленных врагов - кочевых племен,в воинственных соседей.В се это нашло отражение в народных эпических песнях ,в которых воспивалось мастерство и трудолюбие простого народа .Грозен и суров Илья Муромец когда дело касается защиты родины .Народный любимец Илья Муромец совершал подвиги которые конечно же,не по сильны одному человеку . Спокойно жилось русскому народу с таким богатырем , не какая беда не смогла разобрать русский дух,пока на страже стоял такой грозный защитник
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