Факты, характеризующие о развитии монополистического капитализма

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Монополистическому капитализму на начальном этапе были свойственны следующие черты: - господство монополий; - финансовый капитал и финансовая олигархия; - вывоз капитала вместо вывоза товара; - начало экономического раздела мира между крупнейшими международными монополиями; - завершение территориального раздела мира.