Возраст гулданы через 3 года бует в 3 раза больше чем было 3 гоа тому назад сколько лет сейчас гулдане

Математика
Возраст гулданы через 3 года бует в 3 раза больше чем было 3 гоа тому назад сколько лет сейчас гулдане
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть возраст гулданы x лет, тогда (x+3)=3(x-3) x+3=3x-9 2x=12 x=6 Возраст гулданы 6 лет
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