Возраст гулданы через 3 года бует в 3 раза больше чем было 3 гоа тому назад сколько лет сейчас гулдане

Математика

Возраст гулданы через 3 года бует в 3 раза больше чем было 3 гоа тому назад сколько лет сейчас гулдане

Автор: Гость