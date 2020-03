Прочитай про себя текст А. В каких предложениях глаголы употреблены в формах past simple? найди предложение с глаголом в форме present simple. почему здесь используется настоящее простое время? The camera obscura. Hundreds of y...

Прочитай про себя текст А. В каких предложениях глаголы употреблены в формах past simple? найди предложение с глаголом в форме present simple. почему здесь используется настоящее простое время? The camera obscura. Hundreds of years ago, artists made the camera obscura. It was a small, dark room with a hole in one wall. Light went through the hole and made a picture appear on the opposite wall.A modern camera works in the same way.

