Переведите пожалуюста этот текст

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Спальня Сэма Это спальня Сэма. Там есть кровать у окна. Там картинка на стене. Шкаф стоит между дверью и кроватью. Там ковёр на полу и мусорку рядом с шкафом. Там стол с небольшой зеленой лампой на нем. Ex. 2. Посмотрите в картину и ответить на вопросы: В какой комнате это? окна в нем? что есть у окна? Что такое на стене? Где находится шкаф? Что лежит на полу? Что дальше к шкафу?