Переведите пожалуюста этот текст

Английский язык
Переведите пожалуюста этот текст
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спальня Сэма Это спальня Сэма. Там есть кровать у окна. Там картинка на стене. Шкаф стоит между дверью и кроватью. Там ковёр на полу и мусорку рядом с шкафом. Там стол с небольшой зеленой лампой на нем. Ex. 2. Посмотрите в картину и ответить на вопросы: В какой комнате это? окна в нем? что есть у окна? Что такое на стене? Где находится шкаф? Что лежит на полу? Что дальше к шкафу?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста сравнить длины 1мм9см...1см9мм 2дм1мм...2дм1см
Ответить
Биология
Хлоропластов нет в клетках кожицы листа,столбчатой ткани листа , устьиц листа,губ??атой ткани листа
Ответить
Математика
Скажите такое разность
Ответить
Русский язык
Составте текст (10 пред.) с чередованием корней
Ответить
Математика
Помогите решить 4 9/12- 1 5/12 - 1 11/24
Ответить