Составте текст (10 пред.) с чередованием корней

Гость: Гость:

Мира 1.Когда я приезжаю к бабушке в сад, то сразу же бегу к своему любимому растению. 2.Я это растение назвала "Мира". 3.На самом деле это обычная розочка, но для меня она какая-то необыкновенная, всегда блестит. 4.Как только я коснусь её нежных лепестков, то на моём лице загорается улыбка. 5.Я точно не помню, когда посадили моё любимое растение, выращенное бабушкой и дедушкой. 6.Хотя могу предположить, его посадили где-то в конце мая. 7.Да, точно, 31 мая, когда мы собирались уезжать, я попросила своего дедушку о том, чтобы мы посадили розу. 8.А пока я буду в лагере, дедушка и бабушка будут ухаживать и выращивать моё растение. 9.Ох, как же я благодарна бабушке и дедушке за мою розочку, они столько сил вложили в свой сад и не поленились, не забыли про мою Миру. 10.Сейчас уже 31 августа, мне пора уезжать обратно в город, а свою прекрасную Миру я подарю своей любимой учительнице Юлии Викторовне.