Нужно найти обращение с восклицательным знаком после него, и в конце предложения ?? обращением В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПУШКИНА!
Русский язык
Нужно найти обращение с восклицательным знаком после него, и в конце предложения ?? обращением В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПУШКИНА!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А. С. Пушкин "Русалка": "Монах, монах! Ко мне, ко мне!" Второе не нашла
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