Нужно найти обращение с восклицательным знаком после него, и в конце предложения ?? обращением В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПУШКИНА!

Русский язык

Нужно найти обращение с восклицательным знаком после него, и в конце предложения ?? обращением В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПУШКИНА!

Автор: Гость