Черты сходства у зародышей позвоночных животных
Биология
Черты сходства у зародышей позвоночных животных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На раннех стадиях у животных зародаши не похоже на предков а последния стадия а ни уже похоже на своих предков
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