Автомобиль движется прямолинейно. на графике представлена зависимость скорости ??втомобиля от времени. модуль его ускорения минимален на интервале времени

Физика
Автомобиль движется прямолинейно. на графике представлена зависимость скорости ??втомобиля от времени. модуль его ускорения минимален на интервале времени
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ускорение мало там, где график самый пологий, там скорость изменяется медленно. Это участок, который тело прошло в первые 10с; а=5-0/10= =0,5 м/с^2.
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