Сколько различных пятизначных чисел имеется в четверичной системе счисления?

Математика
Сколько различных пятизначных чисел имеется в четверичной системе счисления?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В четверичной сс-0;1,2,3. На первом месте могут стоять 1;2;3. На втором-0;1,2,3. На третьем-0;1;2;3. На четвёртом-0;1;2;3. И на пятом-0;1;2;3. Получается 3*4*4*4*4=768 чисел
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