Сколько различных пятизначных чисел имеется в четверичной системе счисления?

Гость: Гость:

В четверичной сс-0;1,2,3. На первом месте могут стоять 1;2;3. На втором-0;1,2,3. На третьем-0;1;2;3. На четвёртом-0;1;2;3. И на пятом-0;1;2;3. Получается 3*4*4*4*4=768 чисел