Прочитайте.Отгадайте. Я-жилище для зверька,для сверчкаи паучка.
Русский язык
Прочитайте.Отгадайте. Я-жилище для зверька,для сверчкаи паучка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Норка- для зверька, сверчка, паучка
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