Я в школе помогите плиз прошу вас в обыкновенную дрообь

Математика
Я в школе помогите плиз прошу вас в обыкновенную дрообь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не понял что надо сделать.
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