Решить задачу с помощью уравнения Моторная лодка отплыла от пристани в 9ч со скоростью 9,6 км/ч Через час ей вдогонку вышел катер со скоростью 14,4 км/ч Во сколько катер догонит моторную лодку

Гость: Гость:

9,6*(х+1)- это расстояние которое преодолеет лодка 14,4*х- это расстояние которое преодолеет катер нам нужно чтоб они встретились,т.е преодолели равное расстояние значит: 9,6*(х+1)=14,4*х 9,6х+9,6=14,4х 14,4х-9,6х=9,6 4,8х=9,6 х=9,6:4,8 х=2(ч) потребуется катеру, чтоб догнать лодку, Лодка выехала в 9 часов, через час выехал катер значит катер выехал в 9+1=10(ч) Катер через 2 часа его догнал, значит встретились они в 10+2=12(ч) Ответ: в 12 часов катер догонит лодку.