30б. Зачем жалящий аппарат пчелы соединён с внутренними органами?

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Вот должно помочь! Жалящий аппарат пчел — очень интересный, сложный и эффективный защитный механизм. Пчелы используют жало для защиты своего гнезда. В спокойном состоянии жало спрятано в брюшке. При ужаливании пчелка сгибает брюшко и выталкивает жало, которое имеет зазубринки. Жало прокалывает кожу и через прокол в организм поступает пчелиный яд. Так как жало имеет зазубринки, то вынуть его не представляется возможным и при попытке улететь, жало остается в теле жертвы вместе с частью вырванных внутренних органов. Улетев, пчела через некоторое время погибает. Стоит отметить, что такой печальный исход пчелку ждет только в случае ужаливания человека или животного. Если же пчела жалит насекомое, то жало проходит легко как внутрь, так и обратно. И защитница своего гнезда остается невредимой.