Решите систему уравнений методом подстоновки X=y-2 X*2+y*2=4
Математика
Решите систему уравнений методом подстоновки X=y-2 X*2+y*2=4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зависимость x от y уже выражена, остается подставить 2(y-2) + 2y = 4 2y-4 + 2y = 4 2y + 2y = 4 + 4 4y = 8 y = 8/4 y = 2 Найдем x, x = 2-2 = 0 Ответ x= 0, y = 2
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